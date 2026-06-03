Tragedia in piscina | Meloni propone una legge per la sicurezza

Un incidente in piscina ha portato il governo a proporre una legge per aumentare la sicurezza. La nuova normativa prevede obblighi più stringenti per i gestori, come la presenza di personale qualificato e sistemi di sorveglianza. Le regole per le strutture private saranno riviste, con requisiti più severi su impianti di sicurezza e dispositivi di emergenza. La proposta mira a ridurre i rischi e prevenire future tragedie.

Quali nuovi obblighi di sicurezza dovranno rispettare i gestori delle piscine? Come cambieranno le regole per la protezione nelle strutture private? Chi sarà ritenuto responsabile in caso di nuovi incidenti domestici? Cosa prevede concretamente il piano legislativo proposto dal Governo??? In Breve L'incidente mortale è avvenuto in una piscina situata nella zona del riminese. La proposta mira a definire nuovi standard di controllo per gestori e strutture. L'iniziativa l . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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