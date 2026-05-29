Una bambina di un anno è morta annegata in una piscina domestica, dopo che un bambino di cinque anni è stato risucchiato da uno scarico invisibile. La madre della vittima ha chiesto alla premier di approvare una nuova legge, evidenziando come le norme attuali non abbiano prevenuto l’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’aspirazione e sulla sicurezza degli scarichi nelle piscine private.

? Punti chiave Come può uno scarico invisibile aspirare un bambino in un metro d'acqua?. Perché le attuali norme sulla manutenzione non hanno impedito questi incidenti?. Chi deve rispondere legalmente della sicurezza tecnica degli impianti idraulici?. Quali cambiamenti concreti chiede la madre alla Presidente del Consiglio?.? In Breve Incidenti simili registrati a Suio Terme il 18 aprile e a Cretone nel 2023.. Passato tragico a Sperlonga nel 2018 con una tredicenne coinvolta nel caso.. Proposta di riforma per controlli tecnici obbligatori su tutti i parchi acquatici nazionali.. Richiesta di standard uniformi per la manutenzione dei sistemi di ricircolo idraulico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in piscina: la madre di Matteo chiede a Meloni una nuova legge

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NINNA E MATTI SI SONO LASCIATI

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