Antifa la Lega propone una legge per dichiararli terroristi come negli Usa fino a 15 anni di carcere

La Lega ha presentato una proposta di legge che mira a dichiarare le attività di gruppi e attivisti collegati ad Antifa come terrorismo, con pene fino a 15 anni di reclusione. La proposta si focalizza sulla criminalizzazione delle azioni ritenute sovversive, ispirandosi alle norme adottate negli Stati Uniti. La legge prevede di rendere illegale la partecipazione e l'organizzazione di tali gruppi sul territorio nazionale.

Il deputato della Lega Eugenio Zoffilli ha dichiarato che presenterà una legge per dichiarare il collettivo “Antifa” come un gruppo terrorista. La legge dovrebbe anche mettere al bando le associazioni anarchiche, stando a quanto dichiarato dal deputato. Il testo prevede pene che vanno dai 5 ai 15 anni di carcere. La legge della Lega contro Antifa Il capogruppo della Lega in Commissione Difesa alla Camera Eugenio Zoffilli presenterà una legge che si propone di dichiarare “terroristi” i collettivi riferiti al mondo dell’antifascismo che ricadono sotto il nome Antifa. La legge prevede una pena tra i 7 e i 15 anni di carcere per chi: “Organizza, recluta, addestra, radicalizza o dirige associazioni o gruppi anarchici militanti denominati Antifa”. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Antifa, la Lega propone una legge per dichiararli terroristi come negli Usa, fino a 15 anni di carcere Articoli correlati Leggi anche: “Gli antifa sono terroristi”: in arrivo la proposta di legge della Lega che copia Trump Leggi anche: Lega, contro gli Antifa una legge in stile Usa Approfondimenti e contenuti su Antifa la Lega propone una legge per... Discussioni sull' argomento Definire terroristi gli Antifa: in arrivo la proposta della Lega sulla falsariga di quanto fatto da Trump negli Stati Uniti; Lega, contro gli Antifa una legge in stile Usa; La Lega vuole definire gli Antifa terroristi. Ma l’Italia non è gli Stati Uniti; Dagli USA all’Italia: la Lega vuole criminalizzare l’antifascismo. Zoffili, dalla Lega una legge per dichiarare terroristi gli Antifa e gli anarchici(ANSA) – ROMA, 29 MAR – Oggi a Roma sono stati fermati dalle Forze dell’Ordine 91 manifestanti aderenti a movimenti anarchici, che nonostante il divieto della Questura volevano commemorare i due crim ... espansionetv.it Anarchici in corteo a Roma, scattano 91 fermi preventivi. Lega: "Una legge su Antifa terroristi" x.com Aveva già ricevuto l’alert da tempo: sospetti sui legami con gli “antifa” - facebook.com facebook