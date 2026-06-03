Una donna è morta in un incidente sull'A22 dopo uno scontro frontale tra due veicoli. L’impatto si è verificato sulla carreggiata, coinvolgendo un’Audi e un altro mezzo. La donna, alla guida dell’auto colpita frontalmente, è deceduta sul posto. Le autorità stanno indagando per chiarire come l’Audi sia entrata nella corsia opposta. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui conducenti o sulle cause dello scontro.

Come ha fatto l'Audi a invadere la corsia opposta?. Chi era la donna colpita frontalmente dallo scontro?. Quali sono le condizioni attuali del marito sopravvissuto?. Perché quel tratto della A22 è considerato così pericoloso?.? In Breve Scontro avvenuto il 1 aprile alle 7:15 vicino all'uscita Bolzano Nord.. Marito Simone De Giacinto ferito con lesioni di media gravità.. Conducente Audi coinvolto nell'invasione di corsia ferito ma non critico.. Incidente causato da Audi in curva a doppio senso sulla A22.. Rossella Ceparano muore dopo due mesi di agonia: il tragico bilancio dello scontro sulla A22. La morte di Rossella Ceparano, avvenuta ieri dopo due mesi di cure all’ospedale San Maurizio, chiude il tragico capitolo dello scontro avvenuto il primo aprile sulla A22. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in A22: muore Rossella Ceparano dopo lo scontro frontale

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