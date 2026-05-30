Tragedia a Montella | scontro frontale tra auto muore una donna

Un'auto e un'altra vettura si sono scontrate frontalmente lungo una strada di montagna. L’incidente ha provocato la morte di una donna, rimasta incastrata tra le lamiere. Gli altri due occupanti delle vetture sono stati trasportati in ospedale, uno ad Avellino e l’altro ad Ariano. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

? Punti chiave Come si è verificata la dinamica dello scontro tra le due auto?. Chi sono i superstiti trasportati negli ospedali di Avellino e Ariano?. Perché l'impatto è stato così violento nei pressi del supermercato?. Cosa hanno rilevato i Carabinieri per stabilire le responsabilità dell'incidente?.? In Breve Scontro avvenuto sabato 30 maggio ore 10:00 vicino supermercato Eté a Montella.. Coniuge ferito trasportato in ospedale ad Ariano Irpino dai soccorsi del 118.. Un ferito preso in carico presso l'ospedale Moscati di Avellino.. Carabinieri della compagnia di Montella effettuano rilievi tecnici per ricostruire la dinamica.. Tragedia sulla strada di Montella: una donna di Montemarano perde la vita in uno scontro frontale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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