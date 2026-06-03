Una persona di 37 anni è morta nella notte a Santa Maria di Licodia dopo essersi ferita contro alcune vetrate. L’uomo, in stato di forte agitazione, ha infranto le vetri e riportato ferite gravissime. La tragedia si è svolta nei pressi del Belvedere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite si sono rivelate letali. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma nella notte nei pressi del Belvedere. Una tragica vicenda si è consumata nella notte a Santa Maria di Licodia, dove un uomo di 37 anni ha perso la vita in seguito alle gravi ferite riportate dopo aver infranto alcune vetrate durante un momento di forte agitazione. L’episodio si è verificato nella zona del Belvedere e ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra i familiari della vittima, richiamati dalle urla e dal rumore dei vetri andati in frantumi. Le ferite e la massiccia emorragia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avuto una violenta crisi di agitazione culminata nell’impatto contro le superfici vetrate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Santa Maria di Licodia: 37enne muore dopo essersi ferito gravemente contro alcune vetrate

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