Due uomini sono stati fermati dai Carabinieri mentre tentavano di fuggire in auto. A bordo, sono stati trovati in possesso di cocaina. Il 37enne è stato arrestato, mentre il giovane di 20 anni è stato denunciato. La polizia ha sequestrato la sostanza e ha fermato i due dopo un breve inseguimento. La vicenda si è svolta nel centro di Santa Maria di Licodia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Beccati dai Carabinieri con la cocaina due uomini del posto, di 37 e 20 anni sono stati, rispettivamente, arrestato e denunciato dai militari delle Sezioni Operativa e Radiomobile della Compagnia di Paternò per “ detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” e “ resistenza a Pubblico Ufficiale”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. L’episodio, avvenuto in nottata in territorio licodiese, si è sviluppato quando una pattuglia dell’Arma, nel corso di un servizio perlustrativo, ha notato un’utilitaria ferma al margine della strada con a bordo due uomini. I Carabinieri si sono avvicinati riconoscendo subito nell’abitacolo il conducente per un pregiudicato 37enne e il passeggero per un 20enne già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Santa Maria di Licodia, sorpresi con la cocaina, tentano una folle fuga: arrestato 37enne e denunciato un 20enne

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