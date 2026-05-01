Tragedia a Crescenzago | uomo muore dopo essersi gettato dal 16° piano

Un uomo di 40 anni è deceduto giovedì 30 aprile dopo essersi lanciato dal sedicesimo piano di un edificio in via Trasimeno, a Crescenzago. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La polizia ha già acquisito le testimonianze di alcuni vicini e sta verificando eventuali precedenti o motivazioni legate all’episodio. La salma è stata trasferita in obitorio per gli accertamenti.

? Cosa sapere Uomo di 40 anni muore giovedì 30 aprile cadendo dal sedicesimo piano a Crescenzago.. Le autorità di Milano indagano sulla dinamica dell'episodio avvenuto in via Trasimeno.. Un uomo di 40 anni ha perso la vita giovedì 30 aprile in via Trasimeno, nella zona di Crescenzago a Milano, dopo essersi gettato dal sedicesimo piano di un edificio. Il tragico evento si è verificato poco dopo le ore 19:00. Nonostante l’intervento tempestivo delle squadre del 118, che hanno inviato sul posto sia un’ambulanza che un’automedica con priorità massima, i sanitari hanno potuto solo accertare il decesso della vittima. Sul luogo del dramma sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco per gestire la situazione emergenziale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Crescenzago: uomo muore dopo essersi gettato dal 16° piano Notizie correlate Tragedia a Itri: un uomo muore schiacciato dal suo trattoreTragedia a Itri, dove nel pomeriggio di sabato 18 aprile, un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto nelle campagne, tra le località... Tragedia all’Appio-Latino: 24enne muore cadendo dal sesto pianoUn tragico evento ha colpito il cuore del quartiere Appio-Latino nel pomeriggio di questo martedì 14 aprile 2026, quando un giovane di 24 anni è...