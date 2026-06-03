Tragedia a Manfredonia | tredicenne muore dopo un’impennata in moto
Un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere caduto da una moto durante un’impennata. La polizia ha riferito che l’incidente è avvenuto mentre i due adolescenti stavano eseguendo una manovra di sollevamento del mezzo. Entrambi i giovani non indossavano il casco protettivo al momento dell’incidente. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.
Come è avvenuta l'impennata che ha causato la caduta dei ragazzi?. Perché i due adolescenti non indossavano il casco protettivo?. Chi deve rispondere delle responsabilità legate alla manovra del quindicenne?. Cosa ha scatenato i violenti scontri tra i parenti sul luogo?.? In Breve L'incidente è avvenuto nella serata del 2 giugno a Manfredonia.. Il conducente di 15 anni è stato trasportato in elicottero a San Giovanni Rotondo.. Entrambi i ragazzi non indossavano il casco protettivo durante la corsa.. La polizia è intervenuta per gestire i conflitti tra i parenti sul luogo.. Un tragico incidente a Manfredonia strappa la vita a un tredicenne durante una corsa in moto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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