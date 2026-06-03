Tragedia a Manfredonia | tredicenne muore dopo un’impennata in moto

Notizia in breve

Un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere caduto da una moto durante un’impennata. La polizia ha riferito che l’incidente è avvenuto mentre i due adolescenti stavano eseguendo una manovra di sollevamento del mezzo. Entrambi i giovani non indossavano il casco protettivo al momento dell’incidente. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.