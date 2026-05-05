Un incidente mortale si è verificato a Lecce, dove un uomo, un meccanico di 45 anni, è caduto in sella alla sua moto in un tratto di terreno impervio. La caduta si è verificata nel pomeriggio, mentre percorreva una strada sterrata poco distante dalla città. Sul posto non sono intervenute pattuglie di polizia per i rilievi tecnici, lasciando ancora da chiarire le cause esatte dell’incidente.

? Cosa scoprirai Come è avvenuta la caduta in quel tratto di terreno impervio?. Perché non erano presenti pattuglie per i rilievi tecnici sul posto?. Chi ha tentato il primo soccorso prima dell'arrivo dell'ambulanza?. Come influirà questo dramma sulla sicurezza delle strade extraurbane?.? In Breve Paolo De Matteis era sposato con Zaira Gemma e padre di Marco e Lorenzo.. Soccorso effettuato da un conoscente prima dell'intervento dell'ambulanza del 118 di Nardò.. Indagini della Questura di Lecce sulla sicurezza stradale nella contrada Duca.. Comunità di Galatina in lutto per il tifoso dell'Olimpia Sbv.. Il meccanico Paolo De Matteis, cinquantadue anni, è deceduto ieri mattina presso il reparto d’emergenza del Vito Fazzi di Lecce dopo un violento sinistro stradale avvenuto domenica pomeriggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in moto a Lecce: muore il meccanico dopo una caduta solitaria

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