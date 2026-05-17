Filma l’impennata della moto in mezzo alla strada poi la tragedia | attrice muore travolta davanti alla figlia

Un video registrato a Mosca mostra una scena drammatica in cui un motociclista esegue un'impennata in mezzo alla strada, mentre un'attrice riprende la sequenza con il cellulare. Improvvisamente, la donna viene investita da un altro veicolo, rimanendo colpita davanti alla figlia che la accompagnava. L'incidente è avvenuto durante le riprese di un amico motociclista, e la donna è deceduta sul posto. La vicenda ha suscitato shock e richiami alla prudenza in ambito di riprese in strada.

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