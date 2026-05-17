Filma l’impennata della moto in mezzo alla strada poi la tragedia | attrice muore travolta davanti alla figlia
Un video registrato a Mosca mostra una scena drammatica in cui un motociclista esegue un'impennata in mezzo alla strada, mentre un'attrice riprende la sequenza con il cellulare. Improvvisamente, la donna viene investita da un altro veicolo, rimanendo colpita davanti alla figlia che la accompagnava. L'incidente è avvenuto durante le riprese di un amico motociclista, e la donna è deceduta sul posto. La vicenda ha suscitato shock e richiami alla prudenza in ambito di riprese in strada.
Il video choc arriva da Mosca: Ksenia Dobromilova stava riprendendo le acrobazie di un amico motociclista quando è stata investita in pieno. Doveva essere un video spettacolare da pubblicare sui social. Si è trasformato invece in una tragedia ripresa dalle telecamere. Ksenia Dobromilova, attrice e modella russa di 34 anni, è morta dopo essere stata travolta da una moto mentre stava filmando alcune acrobazie in strada nel centro di Mosca. Le immagini dell’incidente, diventate virali online, mostrano gli ultimi drammatici secondi prima dell’impatto. L’impennata, la perdita di controllo e lo schianto. L’incidente è avvenuto la sera del 5 maggio in via Bolshaya Dorogomilovskaya, nella capitale russa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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