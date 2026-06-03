Traffico Roma del 03-06-2026 ore 20 | 30
Il traffico a Roma il 3 giugno 2026 alle 20:30 mostra code a tratti sulla carreggiata interna del Raccordo Anulare tra via di Boccea e altri punti. La circolazione risulta rallentata in questa zona, senza segnalazioni di incidenti o lavori in corso. La situazione potrebbe influire sui tempi di percorrenza nelle ore serali.
Luceverde Roma trovati sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra via di Boccea a via Trionfale traffico intenso Anche in carreggiata esterna con code a tratti tra la Roma Fiumicino e via Appia al momento ancora molto trafficate in uscita da Roma alla via Flaminia è il percorso Urbano della A24 traffico in coda per incidente su via Appia Nuova in corrispondenza di via Appia Pignatelli in direzione del raccordo situazione ancora difficile sulla tangenziale est per i lavori di rimozione degli alberi caduti sulla carreggiata in zona Salaria Al momento il traffico incolonnato tra via Tiburtina e via Salaria in direzione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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#videonotiziario - Edizione delle 17.30 #viabiliTOS ? In #A1, per traffico intenso verso Roma, code a tratti tra Rioveggio e Firenze Impruneta con code in uscita a Firenze Impruneta e tra Firenze sud e Incisa-Reggello. In #A12, code a tratti per traffico intenso tr facebook
Anche sulla tangenziale della capitale di Italia @Roma gli alberi sono stati monitorati (cit.) @gualtierieurope @Sabrinalfonsi x.com
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