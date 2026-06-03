Traffico Roma del 03-06-2026 ore 20 | 30

Da romadailynews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il traffico a Roma il 3 giugno 2026 alle 20:30 mostra code a tratti sulla carreggiata interna del Raccordo Anulare tra via di Boccea e altri punti. La circolazione risulta rallentata in questa zona, senza segnalazioni di incidenti o lavori in corso. La situazione potrebbe influire sui tempi di percorrenza nelle ore serali.

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