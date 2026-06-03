Alle 7:30 di oggi, il traffico a Roma è molto intenso sulle vie principali. Si registrano code e rallentamenti in entrambe le direzioni, con particolare congestione in zona centro e lungo le arterie di collegamento con le periferie. Le auto si muovono a passo d’uomo in diversi punti, causando disagi ai pendolari. La situazione resta critica nelle prime ore della giornata, con traffico ancora molto congestionato al momento.

Luceverde Roma traffico decisamente intenso sulle principali arterie della capitale per i primi spostamenti pendolari Iniziamo dalla diramazione Roma sud dove segnaliamo un numero di coda per traffico intenso da Torrenova il grande raccordo anulare proprio sul grande raccordo anulare il traffico è molto sostenuta esiste in coda sulla carreggiata interna dalla Caterina e la via Appia mentre in esterna mentalmente sono compresi tra via Tiburtina e la via Nomentana congestionato il traffico sul tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo con code che interessano all'intero percorso in direzione la tangenziale est prontamente sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-06-2026 ore 07:30

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Nel traffico di Roma

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