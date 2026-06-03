Il traffico a Roma alle 8:30 del 3 giugno 2026 è molto intenso sulle principali strade in ingresso alla città. La situazione riguarda le arterie principali, concode e rallentamenti evidenti. Non sono segnalati incidenti o lavori in corso, ma la densità del traffico è elevata considerando l’ora di punta. La circolazione risulta critica in diverse zone, con rallentamenti diffusi su più arterie principali.

Luceverde Roma trovati traffico intenso Data l'ora su tutte le principali strade in ingresso a Roma spostamenti in parte penalizzati dal maltempo sta Infatti piovendo in diverse zone della capitale ulteriore invito alla massima cautela nella guida I maggiori disagi al momento sulla Flaminia e la Salaria un po' dei rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Fidene via dei Prati Fiscali Per quanto riguarda raccordo anulare Code in carreggiata interna dalla Bufalotta alla Tiburtina e successivamente a partire dalla Casilina e fino all'uscita per l'ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti e code tra la Roma Fiumicino e la ponti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-06-2026 ore 08:30

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