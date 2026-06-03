Traffico Roma del 03-06-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sul Raccordo Anulare di Roma, tra via di Boccea e altri punti, si registrano code a tratti sulla carreggiata interna alle ore 19:30 del 3 giugno 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luceverde Roma trovati sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra via di Boccea a via Trionfale traffico intenso Anche in carreggiata esterna con code a tratti tra la Roma Fiumicino e via Appia al momento ancora molto trafficate in uscita da Roma alla via Flaminia è il percorso Urbano della A24 traffico in coda per incidente su via Appia Nuova in corrispondenza di via Appia Pignatelli in direzione del raccordo situazione ancora difficile sulla tangenziale est per i lavori di rimozione degli alberi caduti sulla carreggiata in zona Salaria Al momento il traffico incolonnato tra via Tiburtina e via Salaria in direzione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

traffico roma del 03 06 2026 ore 19 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-06-2026 ore 19:30
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nel traffico di Roma

Video Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Traffico Roma del 03-06-2026 ore 07:30

Traffico Roma del 03-06-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 3 giugno 2026 è molto intenso sulle principali strade in ingresso alla città.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Domenica 31 tappa finale del Giro d'Italia, la mobilità; Le strade chiuse a Roma sabato 30 e domenica 31 maggio 2026; Festa del 2 Giugno: dalla mattina di domani chiusure in Centro. Deviate 35 linee; Previsioni traffico ponte del 2 giugno.

traffico roma del traffico roma del 03Traffico Roma del 03-06-2026 ore 07:30Luceverde Roma traffico decisamente intenso sulle principali arterie della capitale per i primi spostamenti pendolari Iniziamo dalla diramazione Roma sud ... romadailynews.it

traffico roma del traffico roma del 03Roma, pioggia di alberi sulle strade e in tangenziale: bomba d'acqua e traffico in tiltAlberi e rami cadono come birilli a Roma, trasformando il rientro al lavoro e a scuola dopo il ponte del 2 giugno in una vera e propria odissea ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web