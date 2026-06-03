Luceverde Roma trovati sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra via di Boccea a via Trionfale traffico intenso Anche in carreggiata esterna con code a tratti tra la Roma Fiumicino e via Appia al momento ancora molto trafficate in uscita da Roma alla via Flaminia è il percorso Urbano della A24 traffico in coda per incidente su via Appia Nuova in corrispondenza di via Appia Pignatelli in direzione del raccordo situazione ancora difficile sulla tangenziale est per i lavori di rimozione degli alberi caduti sulla carreggiata in zona Salaria Al momento il traffico incolonnato tra via Tiburtina e via Salaria in direzione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-06-2026 ore 19:30

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Traffico Roma del 03-06-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 3 giugno 2026 è molto intenso sulle principali strade in ingresso alla città.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Domenica 31 tappa finale del Giro d'Italia, la mobilità; Le strade chiuse a Roma sabato 30 e domenica 31 maggio 2026; Festa del 2 Giugno: dalla mattina di domani chiusure in Centro. Deviate 35 linee; Previsioni traffico ponte del 2 giugno.

Anche sulla tangenziale della capitale di Italia @Roma gli alberi sono stati monitorati (cit.) @gualtierieurope @Sabrinalfonsi x.com

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