Alle 18:30 del 3 giugno 2026 si registra traffico intenso nella capitale. Le zone centrali sono particolarmente congestionate, con rallentamenti su principali arterie e vie di accesso al centro storico. La rete di trasporto pubblico mostra alcuni ritardi, mentre le strade secondarie risultano più libere. La situazione è monitorata costantemente dai servizi di mobilità, che segnalano le aree più colpite e consigli di percorsi alternativi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità della ferrotramviaria termini-centocelle stata potenziata la rete bus in servizio nell'area di via Casilina in particolare Sono in strada le linee 104 stazione parco di Centocelle stazione metro C Malatesta e 105l tra parco di Centocelle via Prenestina stazione metro C Pigneto la linea 104 è attivo dal lunedì al sabato dalle 6 alle 21 dal 21 giugno sarà attiva anche nei festivi la 105l invece supporta la linea 105 nel tratto di linea più frequente e nelle fasce orarie di punta ovvero 69 e 1620 dalla 15 giugno Inoltre verranno potenziate le linee 105 tra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-06-2026 ore 18:30

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Traffico Roma del 03-06-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 3 giugno 2026 è molto intenso sulle principali strade in ingresso alla città.

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Anche sulla tangenziale della capitale di Italia @Roma gli alberi sono stati monitorati (cit.) @gualtierieurope @Sabrinalfonsi x.com

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