Traffico Roma del 03-06-2026 ore 16 | 30

Notizia in breve

Alle 16:30 del 3 giugno 2026, il traffico a Roma risultava congestionato. La rete di mobilità segnalava ancora molti disagi, secondo il servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Le strade principali e le vie di accesso alla città erano particolarmente colpite. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso, ma il flusso veicolare rimane molto rallentato.