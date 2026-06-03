Traffico Roma del 03-06-2026 ore 16 | 30
Alle 16:30 del 3 giugno 2026, il traffico a Roma risultava congestionato. La rete di mobilità segnalava ancora molti disagi, secondo il servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Le strade principali e le vie di accesso alla città erano particolarmente colpite. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso, ma il flusso veicolare rimane molto rallentato.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ancora disagi dovuti al maltempo che è interessato in particolare il quadrante nord della capitale resta chiusa la tangenziale est Per consentire la rimozione di alberi caduti sulla carreggiata tra viale di Tor di Quinto via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni chiusa anche l'uscita di via Salaria Villa Ada in direzione raccordo per chi proviene dalla Circonvallazione è interessato Da chiusura anche viale della Moschea sempre per alberi sulla carreggiata tra via del Foro Italico e via di Ponte Salario nelle due direzioni notevoli le percussioni per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Tg Mobilità ore 6,30
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Traffico Roma del 03-06-2026 ore 07:30
Traffico Roma del 03-06-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 3 giugno 2026 è molto intenso sulle principali strade in ingresso alla città.
Temi più discussi: Sito Istituzionale | Domenica 31 tappa finale del Giro d'Italia, la mobilità; Le strade chiuse a Roma sabato 30 e domenica 31 maggio 2026; Festa del 2 Giugno: dalla mattina di domani chiusure in Centro. Deviate 35 linee; Previsioni traffico ponte del 2 giugno.
#videonotiziario - Edizione delle 17.30 #viabiliTOS ? In #A1, per traffico intenso verso Roma, code a tratti tra Rioveggio e Firenze Impruneta con code in uscita a Firenze Impruneta e tra Firenze sud e Incisa-Reggello. In #A12, code a tratti per traffico intenso tr facebook
Anche sulla tangenziale della capitale di Italia @Roma gli alberi sono stati monitorati (cit.) @gualtierieurope @Sabrinalfonsi x.com
Traffico Roma del 03-06-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per il maltempo disagi al traffico da questa mattina sulla Salaria ... romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il meteo prudenza per le ... romadailynews.it
La vergogna dei taxi. Parigi vs Roma. Qualcuno difende (ancora) i tassisti? reddit