Alle 14:30 del 3 giugno 2026, il traffico in alcune zone di Roma risultava congestionato. La rete di infomobilità, gestita da luce verde e Roma servizi per la mobilità, forniva aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni delle strade. Si segnalavano rallentamenti e code in diverse arterie principali, con alcune vie chiuse temporaneamente per lavori o incidenti. La circolazione appariva più lenta del normale in diverse aree della città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per il maltempo disagi al traffico da questa mattina sulla Salaria sulla tangenziale nella zona di Conca d'oro e nel quartiere Nomentano da lunedì e per tutta l'estate fino ai primi giorni di settembre sulla ferrovia Roma Viterbo sono previsti lavori all'altezza del ponte sul Tevere e modifiche del servizio sulla tratta urbana sarà interrotto il collegamento tra Saxa Rubra Acqua Acetosa nera tratta interrotta Sara attivato un servizio sostitutivo con il bus dal 10 al 23 agosto poi bus sostitutivi sull'intera tratta che sarà chiusa per 14 giorni sulla tratta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-06-2026 ore 14:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Traffico Roma del 03-06-2026 ore 07:30

Traffico Roma del 03-06-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 3 giugno 2026 è molto intenso sulle principali strade in ingresso alla città.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Domenica 31 tappa finale del Giro d'Italia, la mobilità; Le strade chiuse a Roma sabato 30 e domenica 31 maggio 2026; Festa del 2 Giugno: dalla mattina di domani chiusure in Centro. Deviate 35 linee; Previsioni traffico ponte del 2 giugno.

Anche sulla tangenziale della capitale di Italia @Roma gli alberi sono stati monitorati (cit.) @gualtierieurope @Sabrinalfonsi x.com

Roma, pioggia di alberi sulle strade e in tangenziale: bomba d'acqua e traffico in tiltAlberi e rami cadono come birilli a Roma, trasformando il rientro al lavoro e a scuola dopo il ponte del 2 giugno in una vera e propria odissea ... iltempo.it

Catania grazie, dopo questa la vendo, non puoi avere un auto decente in una città del genere reddit

Traffico Roma del 03-06-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati traffico intenso Data l'ora su tutte le principali strade in ingresso a Roma spostamenti in parte penalizzati dal maltempo sta ... romadailynews.it