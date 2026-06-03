Traffico Roma del 03-06-2026 ore 11 | 30
Il traffico sulla A24 a Roma alle 11:30 del 3 giugno 2026 mostra rallentamenti. La situazione è aggiornata dal servizio di Roma infomobilità, curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Non sono stati segnalati incidenti di rilievo o chiusure, ma si registrano code e traffico intenso nella zona. La circolazione si mantiene congestionata in alcune tratte, con possibili ripercussioni sulla viabilità cittadina.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla A24 traffico congestionato con 7 km di coda da raccordo la tangenziale est è sempre sulla tangenziale est e temporanea riduzione di carreggiata dalla 24 in direzione stadio con forti rallentamenti rallentamenti anche sulla cassa dal raccordo anulare a via Due Ponti sulla Flaminia dal raccordo a zia di Tor di Quinto code sulla Salaria da via di Villa Spada dei Prati Fiscali rallentamenti sulla Nomentana da via Dante da Magliano a raccordo in direzione centro nel quadrante Sud code su via Ardeatina da Castel di Leva raccordo traffico intenso sul viadotto della Magliana da viale Isacco Newton in direzione Laurentina sulla Pontina traffico intenso da Mostacciano alla Colombo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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