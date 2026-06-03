Traffico Roma del 03-06-2026 ore 11 | 30

Notizia in breve

Il traffico sulla A24 a Roma alle 11:30 del 3 giugno 2026 mostra rallentamenti. La situazione è aggiornata dal servizio di Roma infomobilità, curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Non sono stati segnalati incidenti di rilievo o chiusure, ma si registrano code e traffico intenso nella zona. La circolazione si mantiene congestionata in alcune tratte, con possibili ripercussioni sulla viabilità cittadina.