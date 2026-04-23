Mattinata da incubo per i salernitani | tre incidenti stradali paralizzano la città
Questa mattina a Salerno si sono verificati tre incidenti che hanno causato blocchi e rallentamenti lungo le principali vie di circolazione, tra cui autostrade, raccordi e tangenziale. La serie di collisioni si è verificata nelle prime ore del giorno, creando disagi significativi per gli automobilisti e rallentando il flusso del traffico in tutta la città e nelle zone limitrofe. La situazione rimane critica, con le forze dell'ordine sul posto per gestire la viabilità.
Una sequenza di incidenti avvenuti nelle prime ore del mattino ha mandato in tilt la circolazione a Salerno ma non solo, provocando pesanti disagi su autostrade, raccordi e tangenziale. Per gli automobilisti è stata una vera odissea: bastavano pochi chilometri per restare imbottigliati a lungo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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