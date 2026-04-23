Mattinata da incubo per i salernitani | tre incidenti stradali paralizzano la città

Questa mattina a Salerno si sono verificati tre incidenti che hanno causato blocchi e rallentamenti lungo le principali vie di circolazione, tra cui autostrade, raccordi e tangenziale. La serie di collisioni si è verificata nelle prime ore del giorno, creando disagi significativi per gli automobilisti e rallentando il flusso del traffico in tutta la città e nelle zone limitrofe. La situazione rimane critica, con le forze dell'ordine sul posto per gestire la viabilità.