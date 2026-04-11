Guasto tecnico a Orte mattinata da incubo sulla linea Roma-Firenze | ritardi fino a 70 minuti

Nella mattinata di sabato, sulla linea ferroviaria tra Roma e Firenze si sono verificati ritardi fino a 70 minuti a causa di un guasto tecnico occorso nelle prime ore del giorno. La problematica ha provocato disagi significativi e ha coinvolto numerosi passeggeri in viaggio sulla tratta convenzionale, creando un mattino complicato per chi si muoveva lungo questa linea.

Sabato di passione per i pendolari e per chi si è messo in viaggio sulla linea convenzionale Roma-Firenze. Un guasto tecnico all'altezza di Orte ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria per tutta la mattinata di oggi, 11 aprile, provocando pesanti disagi a catena su tutta la tratta. I. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Caos treni, ritardi fino a 70 minuti per un guasto sulla linea Roma-Firenze Problema tecnico a Orte durante lo stop programmato dei treni: ritardi fino a 70 minuti sulla Roma FirenzeRitardi fino a 70 minuti sulla linea Roma - Firenze a causa di un problema tecnico a Orte: la circolazione sta tornando alla normalità, al momento i... Temi più discussi: Treni sulla linea Roma-Firenze sospesi o ridotti per lavori oggi e domani; Guasto sulla linea Roma-Firenze, treni a rilento; Stop alla circolazione dei treni per lavori sulla Roma- Firenze nel weekend; Pasqua 2026, traffico da bollino rosso: quando partire (e quando no) per evitare il caos. Treni Roma-Firenze: guasto all’alba sulla linea, ritardi fino a 70 minuti. Poi lo stop Alta VelocitàMattinata di caos oggi, 11 aprile 2026, sulla linea ferroviaria convenzionale Roma-Firenze per un guasto tecnico ad Orte. Proprio nel giorno in cui, per i lavori di potenziamento tecnologico nel tratt ... firenzepost.it Guasto sulla linea Roma-Firenze, treni in ritardo fino a 70 minuti(ANSA) - FIRENZE, 11 APR - Sulla linea convenzionale Roma-Firenze circolazione ferroviaria fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte segnalato dalle 6.30: I t ... msn.com Treni, stop programmato con imprevisto sulla Roma-Firenze, ritardi fino a 70 minuti x.com Sulla linea convenzionale Roma-Firenze circolazione ferroviaria “fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte” segnalato dalle 6.30. #controradionews - facebook.com facebook