Alle 17:30 del 3 giugno 2026, sulla via Pontina tra via dei Rutuli e l’ingresso in città si registrano rallentamenti e traffico intenso. La strada è caratterizzata da veicoli fermi o in movimento molto lento, con code che si estendono per diversi chilometri. La situazione si presenta stabile, senza incidenti segnalati, ma si consiglia di evitare questa tratta o di pianificare percorsi alternativi.

luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso in rallentato sulla via Pontina tra via dei rutuli Aprilia in direzione Latina auto in fila sulla Cassia bis tra il raccordo e Castel de' ceveri in direzione Viterbo incidente sulla A24 Roma L'Aquila tra Castel Madama e Vicovaro in direzione Teramo coinvolti un camion e una vettura prestare attenzione possibile prestare attenzione e possibili rallentamenti ancora disagi sulla tangenziale est di Roma a seguito del maltempo di questa notte resta chiusa la tangenziale est in corrispondenza dell'uscita di via Salaria Villa Ada sia in direzione raccordo sia verso Piazzale degli Eroi riaperta invece la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-06-2026 ore 17:30

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