Alle 9:30 del 3 giugno 2026, il traffico sulla rete viaria laziale resta molto intenso. La situazione si presenta congestionata in diverse zone, con veicoli fermi o che procedono a passo d’uomo. La causa principale sembra essere un aumento di veicoli in transito, che ha causato lunghe code e rallentamenti su molte arterie principali. Non sono state segnalate incidenti o altri eventi particolari.

luce verde Lazio Bentrovati resta intenso il traffico sulla rete viaria laziale Anche a causa del maltempo che sta interessando gran parte della regione diverse le segnalazioni di alberi caduti e allagamenti in molti quartieri della città di Roma I maggiori disagi al momento si segnalano su via del Foro Italico Dov'è il traffico al congestionato per rami caduti sulla sede stradale all'altezza di viale della Moschea traffico congestionato anche sulla A24 sul tratto Urbano della Roma L'Aquila a partire da Settecamini e fino alla tangenziale est di dargli anche sull'intero raccordo anulare in particolare in carreggiata interna rallentamenti e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-06-2026 ore 09:30

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