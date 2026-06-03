Mercoledì 3 giugno 2026, traffico in tilt tra autostrada e Fi-Pi-Li, causando gravi disagi. Lungo queste arterie, sono stati segnalati lunghe code e rallentamenti, aggravati da incidenti e lavori in corso. La situazione ha interessato sia i pendolari che i mezzi di trasporto, con conseguente congestione della viabilità locale. La circolazione rimane critica nel pomeriggio, con i veicoli fermi in più punti e tempi di percorrenza notevolmente aumentati.

Firenze, 3 giugno 2026 – Continuano i problemi di traffico intorno a Firenze: se la città ha avuto pesanti ripercussioni per l'incidente mortale al viadotto all'Indiano e a causa dell'incidente in viale Talenti, ci sono criticità anche sull'A11, l' autostrada Firenze-Mare e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Sull'A11 ci sono code a tratti in direzione Firenze tra Pistoia e l'allacciamento tra A11 e A1. I disagi sull’A11. Intorno alle 11, come ha informato Autostrade per l'Italia, il tempo di percorrenza è di 28 minuti, con un aumento di 13 minuti rispetto al normale. Si segnalano anche code nel bivio A11Firenze Nord e Firenze Peretola per traffico intenso: le code sono sempre nella direzione del capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Traffico in tilt: Autostrada e Fi-Pi-Li, l’altro fronte dei gravi disagi. Un mercoledì nero

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