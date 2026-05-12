Incidente e incendio sulla Fi-Pi-Li | traffico in tilt e tratto bloccato a Lastra a Signa
Nel tardo pomeriggio si è verificato un incidente sulla Fi-Pi-Li, con un incendio che ha causato il blocco totale del traffico in direzione Livorno nel comune di Lastra a Signa. La strada è rimasta chiusa e il traffico si è accumulato, creando disagi per gli automobilisti in transito sulla principale arteria che collega Firenze a Pisa e Livorno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione.
Traffico completamente paralizzato nel tardo pomeriggio sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze–Pisa–Livorno (Fi-Pi-Li), in direzione Livorno, nel territorio comunale di Lastra a Signa. L’emergenza è scattata alle 18:30, quando i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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