Incidente e incendio sulla Fi-Pi-Li | traffico in tilt e tratto bloccato a Lastra a Signa

Nel tardo pomeriggio si è verificato un incidente sulla Fi-Pi-Li, con un incendio che ha causato il blocco totale del traffico in direzione Livorno nel comune di Lastra a Signa. La strada è rimasta chiusa e il traffico si è accumulato, creando disagi per gli automobilisti in transito sulla principale arteria che collega Firenze a Pisa e Livorno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione.

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Traffico completamente paralizzato nel tardo pomeriggio sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze–Pisa–Livorno (Fi-Pi-Li), in direzione Livorno, nel territorio comunale di Lastra a Signa. L’emergenza è scattata alle 18:30, quando i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Notizie correlate Leggi anche: Incidente FiPiLi: scontro auto-moto fra Lastra a Signa e Scandicci. Traffico in tilt verso Firenze Cerniera rotta: ponte Fi-Pi-Li bloccato, traffico leggero riparteUn cedimento improvviso ha immobilizzato il ponte mobile sulla superstrada Fi-Pi-Li, collegante la rete autostradale al terminal Darsena Toscana di... Argomenti più discussi: Paura in autostrada: fumo dal cofano e auto a fuoco, momenti di panico; Auto in fiamme nella notte a Turate: due squadre dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio; Incidente nell’area di servizio sulla Valassina: un’auto si ribalta e prende fuoco; Incendio sull'A1, camion frigo in fiamme: chiuso temporaneamente il tratto urbano. è stata ritrovata la madre che era sparita? è stata fatta luce sull'incidente dell'avvocata morta con il marito nell'incendio della sua macchina? La verità si potrà sapere solo da queste persone x.com Incidente sulla Fipili: auto in fiamme dopo scontro a Lastra a SignaI vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, 12 maggio 2026, alle ore 18:30 sulla Fipili in direzione Livorno, all'altezza del comune di Lastra a Signa, per un incendio di due autovetture a se ... firenzepost.it