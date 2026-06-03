Tradizionale Raviolata alla Società Operaia Cattolica di Comago con ricco menù e serata danzante
La Società Operaia Cattolica di Comago (Sant'Olcese) organizza una Raviolata con un menù ricco e una serata danzante. L'evento si svolge anche quest'anno, offrendo ai partecipanti un'occasione di incontro e socializzazione. La manifestazione prevede la preparazione di ravioli e intrattenimento musicale. La serata si svolge presso la sede della società, con ingresso aperto al pubblico. La partecipazione è rivolta agli iscritti e ai residenti della zona.
Anche quest'anno la Società Operaia Cattolica di Comago (Sant'Olcese) organizza la tradizionale Raviolata. Appuntamento domenica 7 giugno con l'apertura dello stand gastronomico a partire dalle 18:30. Ricco menù con ravioli al ragù, calamari fritti, costata, salsiccia alla piastra, porchetta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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