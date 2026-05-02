Cerreto Sannita la Società Operaia celebra il Primo Maggio con la SOMS di Sala Consilina

A Cerreto Sannita, la Società Operaia ha organizzato una celebrazione per il Primo Maggio in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sala Consilina. L'evento ha previsto incontri tra i due sodalizi storici e visite nei luoghi simbolici, in un’atmosfera di condivisione e tradizione. La giornata ha coinvolto i soci e alcuni rappresentanti delle associazioni, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i gruppi.

La Festa dei Lavoratori è stata occasione d’incontro della SOMS di Cerreto Sannita con la SOMS “Torquato Tasso” ETS di Sala Consilina. È consuetudine per le Società Operaie celebrare il 1° maggio, giorno dedicato al lavoro e ai lavoratori, con manifestazioni che ricordano come il lavoro, nelle sue molteplici forme, non sia soltanto mezzo di sostentamento, ma espressione della dignità dell’uomo. In questa occasione, le due storiche Società si sono incontrate a Cerreto Sannita, nella sede storica di via Cavallotti, per trascorrere una giornata ricca di momenti celebrativi e di confronto, che hanno rinsaldato il legame esistente tra le due consorelle.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Cerreto Sannita, la Società Operaia celebra il Primo Maggio con la SOMS di Sala Consilina Notizie correlate Cerreto Sannita festeggia i 145 anni della Società OperaiaSabato 21 aprile, nel Salone della Società Operaia di Cerreto Sannita, i soci si sono riuniti per celebrare i 145 anni dalla fondazione del... Successo a Cerreto Sannita per la chiusura di “Presepiarte 2025/26”Si è conclusa la scorsa settimana, presso il Palazzo del Genio, la manifestazione Presepiarte 2025/26. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Diocesi: Cerreto Sannita, la Sartoria sociale RiCuce al Tammaro Rural Design Week 2026; A Cerreto Sannita tutto è pronto per la Festa della Croce; A colpi di bontà; Benevento Domani interviene sul sistema sanitario regionale e sannita. A colpi di bontàFare del bene facendo cose buone. È la missione del laboratorio di pasticceria sociale DolceMente di Cerreto Sannita. Dove ragazzi speciali producono manicaretti a ritmo da record ... tempi.it Diocesi: Cerreto Sannita, ieri inaugurata la sartoria sociale RiCuce di iCareArtigianato, sostenibilità e inclusività. Il nuovo progetto della sartoria sociale RiCuce, promosso dalla cooperativa sociale di comunità iCare della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ ... agensir.it Società operaia di Cerreto Sannita - facebook.com facebook