Una donna che ha subito due tradimenti da partner diversi ha deciso di sposarsi da sola, spendendo circa 50 mila dollari per il matrimonio. Dopo un matrimonio durato meno di un anno e un’altra relazione conclusa con un tradimento, ha scelto di promettere amore a sé stessa, affermando di essere l’unica persona di cui si fida. La cerimonia si è svolta con un investimento importante e senza coinvolgimento di altri.

Dopo un matrimonio durato meno di un anno e un’altra relazione finita con un tradimento, ha deciso che l’unica persona a cui promettere amore eterno sarebbe stata sé stessa. Così Bonnie Locket, creator di OnlyFans e modella britannica di 38 anni residente a Ibiza, ha organizzato una cerimonia nuziale decisamente insolita: una spiaggia come location, otto invitati, un anello con diamante giallo da 27mila dollari e un abito da sposa dal valore di circa 20mila. La donna ha raccontato la sua scelta al New York Post spiegando di essere arrivata alla decisione dopo una serie di delusioni sentimentali. Il primo matrimonio, celebrato quando aveva poco più di vent’anni, è terminato dopo appena nove mesi a causa dell’infedeltà del marito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tradita due volte da due diversi partner, spende quasi 50mila dollari per sposare sé stessa: “Sono l’unica persona di cui mi fido”

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