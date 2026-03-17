Nicola e Ludovica de L'amore è Cieco sono una coppia nel reality avevano scelto due partner diversi

Nicola Botticini e Ludovica Cappello sono una coppia partecipante al reality L’amore è Cieco Italia. Durante il programma, hanno deciso di formare due coppie con partner diversi. La loro relazione ha attirato l’attenzione di molti spettatori, alcuni aspettavano un’unione tra loro, altri sono rimasti sorpresi dalla scelta. La loro presenza nel programma ha generato discussioni tra i follower.

Nicola Botticini e Ludovica Cappello de L'amore è Cieco Italia sono una coppia. Molti fan aspettavano da tempo questa unione, mentre per altri è stato un vero e proprio colpo di scena. Nel reality Netflix avevano scelto partner diversi, lui Karen e lei Davide. Quanto alla loro conoscenza, era stata la ragazza a fare un passo indietro per alcune insicurezze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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