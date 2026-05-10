Durante un dibattito televisivo, un giornalista ha affermato che Garlasco rappresenta un caso unico nella storia, in cui una donna è stata uccisa due volte da due diversi killer in pochi minuti. Ha inoltre dichiarato che, al momento, il colpevole rimane un uomo già condannato in via definitiva. La discussione si è concentrata su questa singolare vicenda e sulle implicazioni giudiziarie che ne derivano.

“Garlasco probabilmente è l’unico caso della storia di una donna uccisa due volte a distanza di pochi minuti rispetto ai due killer. E poi bisognerà scegliere quale delle due volte è morta, quale dei due è il killer”. Queste le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio ospite ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda in prima serata tutti i sabati sul Nove. “La cronaca giudiziaria ormai è affidata a gente che non ha mai visto un processo nemmeno col binocolo – ha aggiunto il direttore – e non sa che per annullare una sentenza definitiva, un giudicato, come si dice in gergo giuridico, non basta il ragionevole dubbio, il ragionevole dubbio basta ad assolvere durante il processo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Garlasco è l’unico caso di una donna uccisa due volte da due killer diversi. In questo momento il colpevole resta Alberto Stasi”

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