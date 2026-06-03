Tra storie nascoste e memoria collettiva torna la Notte degli Archivi

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno, a Modena, si è svolta la Notte degli Archivi, un evento nazionale promosso da Archivissima. Le strade e i locali della città si sono riempiti di visitatori che hanno potuto esplorare archivi storici e documenti, spesso nascosti o poco accessibili. L’iniziativa ha coinvolto diverse sedi, offrendo un percorso tra memorie collettive e storie dimenticate, con l’obiettivo di riscoprire elementi spesso invisibili nella storia cittadina.