Tra storie nascoste e memoria collettiva torna la Notte degli Archivi
Venerdì 5 giugno, a Modena, si è svolta la Notte degli Archivi, un evento nazionale promosso da Archivissima. Le strade e i locali della città si sono riempiti di visitatori che hanno potuto esplorare archivi storici e documenti, spesso nascosti o poco accessibili. L’iniziativa ha coinvolto diverse sedi, offrendo un percorso tra memorie collettive e storie dimenticate, con l’obiettivo di riscoprire elementi spesso invisibili nella storia cittadina.
Venerdì 5 giugno Modena torna a vivere uno degli appuntamenti più suggestivi e partecipati del suo articolato calendario culturale: la Notte degli Archivi, iniziativa nazionale promossa da Archivissima, che per l’edizione 2026 si presenta con un tema sia evocativo che stimolante: "quello che non. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Perché il 27 gennaio: la verità sulla Giornata della Memoria che nessuno racconta
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