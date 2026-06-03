Aosta viaggio tra storia e industria | la Notte degli Archivi all’IAR

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Notte degli Archivi all’IAR di Aosta sono stati esposti documenti storici e industriali, sollevando domande sulla mancanza di alcuni archivi e sul ruolo dell’agricoltura e dell’industria nello sviluppo della città. L’evento ha coinvolto visitatori interessati a scoprire come la storia locale sia influenzata da questi settori. Non sono state annunciate modifiche o interventi ufficiali riguardo ai documenti esposti.

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Cosa si nasconde dietro i documenti che mancano nella storia di Aosta?. Come il legame tra agricoltura e industria ha cambiato il volto della città?. Dove si potrà esplorare il confine tra memoria scritta e luoghi fisici?. Chi può partecipare a questa scoperta limitata a soli ottanta posti?.? In Breve Evento il 5 giugno presso la sede dello IAR con due turni da 40 persone.. Iscrizioni obbligatorie tramite link dedicato entro mercoledì 3 giugno.. Federica Giommi guida l'analisi tra area industriale Cogne e zona agricola ovest.. Buffet finale offerto da Cogne Acciai Speciali con prodotti dello IAR.. Il Comune di Aosta apre i battenti di Archivissima 2026 con una notte dedicata alla memoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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