Aosta viaggio tra storia e industria | la Notte degli Archivi all’IAR

Notizia in breve

Durante la Notte degli Archivi all’IAR di Aosta sono stati esposti documenti storici e industriali, sollevando domande sulla mancanza di alcuni archivi e sul ruolo dell’agricoltura e dell’industria nello sviluppo della città. L’evento ha coinvolto visitatori interessati a scoprire come la storia locale sia influenzata da questi settori. Non sono state annunciate modifiche o interventi ufficiali riguardo ai documenti esposti.