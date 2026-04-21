LA NOTTE DEGLI ARCHIVI
La 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano si è aperta a Rho Fiera, registrando il tutto esaurito. Sono circa 2000 gli espositori provenienti da diversi paesi che partecipano alla manifestazione, con stand allestiti su una superficie di oltre 200 mila metri quadrati. Durante la giornata sono stati presentati numerosi nuovi prodotti e collezioni di arredamento e design, attirando visitatori da tutto il mondo.
La 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano apre i battenti a Rho Fiera registrando il sold out, con 1.900 espositori e una forte presenza internazionale. Il tema di quest’anno è la maestria artigiana, intesa come ponte tra eredità manuale e visione tecnologica. Tra le novità spiccano il ritorno delle Biennali EuroCucina e Salone Internazionale del Bagno, debutta inoltre Raritas, piattaforma dedicata alle produzioni speciali. La città partecipa con il dinamismo del Fuorisalone e l’evento speciale “La Notte degli archivi”. A questo mosaico si aggiunge il contributo di Rem Koolhaas e il duo Formafantasma, chiamati a ridefinire il concetto di spazio collettivo e l’etica dei materiali.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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