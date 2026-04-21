LA NOTTE DEGLI ARCHIVI

La 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano si è aperta a Rho Fiera, registrando il tutto esaurito. Sono circa 2000 gli espositori provenienti da diversi paesi che partecipano alla manifestazione, con stand allestiti su una superficie di oltre 200 mila metri quadrati. Durante la giornata sono stati presentati numerosi nuovi prodotti e collezioni di arredamento e design, attirando visitatori da tutto il mondo.