Tra storia motori e fascino senza tempo | la 1000 Miglia torna a Padova

Martedì 9 giugno, la 1000 Miglia torna a Padova dopo nove anni. La tappa si svolgerà in una zona di grande valore storico e architettonico, confermando il legame tra la città e il mondo dei motori. La manifestazione prevede il passaggio di auto d’epoca che partecipano alla gara. La corsa attraversa diverse città italiane, con tappe programmate in varie località lungo il percorso.

A nove anni dall’ultimo passaggio, martedì 9 giugno la 1000 Miglia tornerà a Padova e lo farà con una tappa di straordinaria bellezza e valore storico, a sottolineare il legame indissolubile tra la città e il mondo dei motori. Con lo sguardo rivolto allo storico traguardo del centenario del 2027. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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