Tra acqua e storia | il fascino senza tempo del germano reale

Un germano reale maschio è stato fotografato da Nazarena Savino e condiviso dal team Archeodisability. La foto mostra l’animale, simbolo di eleganza e adattabilità, in un ambiente che combina elementi naturali e urbani. Questa presenza crescente nei contesti cittadini evidenzia il suo ruolo nel rapporto tra ambiente e vita quotidiana.

Ed ecco un germano reale maschio. Foto inviata da Nazarena Savino. “Il team Archeodisability ha voluto dedicare una foto al germano reale maschio, simbolo di eleganza e adattabilità, sempre più presente anche nei contesti urbani dove natura e quotidianità si incontrano”, spiega. “Con la sua testa verde brillante e il portamento fiero, questo uccello acquatico continua a suscitare curiosità e meraviglia, ricordandoci quanto la fauna selvatica sia ancora parte integrante del nostro paesaggio quotidiano”. “A questo proposito – aggiunge –, esiste un aneddoto storico meno noto ma affascinante: nel Medioevo, i germani reali venivano spesso allevati nei fossati dei castelli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Il paternoster: l’ascensore senza porte che sfida il tempo tra storia, rischio e fascino urbanoImmaginate di trovarvi nel corridoio di un palazzo pubblico dell’Europa centrale, davanti a una serie di cabine aperte che scorrono senza sosta,...

Palazzo Amnig: per i “concerti di Primavera” il fascino senza tempo del duo pianisticoMercoledì 1° aprile alle ore 20:30, l’Auditorium del Palazzo ANMIG si accende nuovamente di musica con il ritorno dei Concerti di Primavera, la...

Una selezione di notizie su Tra acqua e storia il fascino senza...

Temi più discussi: Giornata mondiale dell’acqua. Quest’anno l’attenzione è stata rivolta al rapporto tra acqua e genere; Rai per la Giornata Mondiale dell'acqua; Tivoli, Santuario di Ercole Vincitore: Geometrie dell’acqua: memoria liquida del paesaggio; La maratona dell’acqua: la storia di Roma accoglie 36mila runner.

Il docufilm Ali sull’acqua stasera su Rai StoriaMartedì 31 marzo, ore 21:10 su Rai Storia andrà in onda il docufilm Ali sull’Acqua, dedicato a Francesco Agello, nato a Casalpusterlengo e protagonista nel 1934 del record mondiale di velocità su id ... corrierenazionale.it

Cambogia, tra Angkor e villaggi sull’acqua: un viaggio tra storia e spiritualitàMetropoli vivaci e campagne che sembrano sospese nel tempo, testimonianze millenarie di civiltà fiorite e un popolo che, pur segnato dalla storia, custodisce un’anima spirituale intensa. Questa è la ... quotidiano.net

Quartu di nuovo senz'acqua: nuova interruzione fuori programma nel centro abitato x.com

Si amplia la rete acquedottistica tra i due paesi per portare acqua potabile nelle case in zona piene di pozzi privati - facebook.com facebook