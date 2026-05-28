Motori e Sapori | Torreglia incontra la 1000 Miglia tra gusto arte e motori
Mercoledì 10 giugno 2026, Torreglia ospiterà il passaggio della 1000 Miglia, nota come la “corsa più bella del mondo”. Durante l’evento, saranno presenti auto storiche, un Motor Expo, artisti in piazza, negozi aperti e street food delle Tavole Tauriliane. La manifestazione coinvolgerà la città con attività motoristiche e culturali, attirando appassionati e visitatori. La giornata sarà dedicata a esposizioni, spettacoli e gastronomia locale, creando un’occasione di incontro tra motori, arte e tradizione.
Mercoledì 10 giugno 2026 il passaggio della 1000 miglia, la“corsa più bella del mondo” animerà Torreglia con auto storiche, Motor Expo, artisti in piazza, negozi aperti e street food delle Tavole Tauriliane.Torreglia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più iconici del panorama. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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