Motori e Sapori | Torreglia incontra la 1000 Miglia tra gusto arte e motori

Notizia in breve

Mercoledì 10 giugno 2026, Torreglia ospiterà il passaggio della 1000 Miglia, nota come la “corsa più bella del mondo”. Durante l’evento, saranno presenti auto storiche, un Motor Expo, artisti in piazza, negozi aperti e street food delle Tavole Tauriliane. La manifestazione coinvolgerà la città con attività motoristiche e culturali, attirando appassionati e visitatori. La giornata sarà dedicata a esposizioni, spettacoli e gastronomia locale, creando un’occasione di incontro tra motori, arte e tradizione.