Una scuola elementare di Fermo e un conservatorio di musica hanno unito le forze per il progetto ‘L’orologio senza tempo’. Gli studenti e i musicisti hanno lavorato insieme, creando un evento che combina educazione e musica. L’attività coinvolge bambini e giovani musicisti, con l’obiettivo di integrare le lezioni scolastiche con momenti di espressione artistica. La presentazione si terrà prossimamente, coinvolgendo le classi e i docenti delle due istituzioni.

Dalla collaborazione fra la scuola elementare ‘Ponte Ete’ di Fermo e il conservatorio statale di musica ‘G. B. Pergolesi’, nasce il progetto che ha portato alla realizzazione de ‘ L’orologio senza tempo ’. Si tratta di una piccola opera in 2 atti e 7 quadri con recitanti, solisti, coro di voci bianche e orchestra. La storia narrata e rappresentata si sviluppa da un vecchio orologio da taschino, una soffitta piena di polvere (e segreti), un bambino curioso e il tempo che, improvvisamente, si incrina. Inizia così un viaggio che mescola realtà e immaginazione, in cui tre giovani protagonisti attraversano luoghi dimenticati e incontri misteriosi, con presente, passato e futuro che si rincorrono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Tra scuola e musica ’L’orologio senza tempo’

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