The Cream of Clapton La musica senza tempo

Da lanazione.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una canzone che attraversa le generazioni, capace di evocare emozioni senza bisogno di spiegazioni, viene ascoltata sin da bambini e lascia un segno profondo. La musica senza tempo si presenta come un patrimonio che supera i confini dell’età e della conoscenza, creando un legame immediato tra chi la ascolta e le note che si susseguono.

La musica senza tempo. Quella che ascolti per la prima volta quando magari sei piccolo e ti piace, istintivamente, anche se non sai chi la suona, da dove viene e dove vuole andare. Prendiamo Eric Clapton, la cui fama incrollabile parla soprattutto di un grande chitarrista, un virtuoso a suo modo di quello strumento. Di lui però parlano anche i suoi brani, non hit da primo posto, salvo qualche eccezione, ma presenti in tutte quelle classifiche più o meno attendibili di riviste, giornali e adesso di influncer e soprattutto di tante hit parade personali di appassionati di musica. E qui torniamo all’attualità: il progetto The Cream of Clapton... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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