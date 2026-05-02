Prosa musica e miti senza tempo | il weekend del Teatro Erba tra De André e Marilyn Monroe

Dal 8 al 10 maggio, il Teatro Erba di Torino propone un fine settimana con tre spettacoli diversi. Venerdì apre la scena una produzione dedicata a temi spirituali, mentre sabato e domenica sono in programma rappresentazioni che si concentrano sulla vita di un cantautore e su un musical per bambini e famiglie. La programmazione include proposte di prosa, musica e miti, tutte portate in scena nel teatro di corso Moncalieri.

Un fine settimana ricco di proposte quello in arrivo al Teatro Erba di Torino. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, il palcoscenico di corso Moncalieri ospita tre produzioni che spaziano dalla riflessione spirituale alla biografia d’autore, fino al musical per famiglie. Gli appuntamenti coinvolgono.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate De André canta De André a teatro: "Papà ha seminato con le canzoni"De André canta De André, il Best of tour parte dal teatro Rossini di Civitanova domani alle 21 e Cristiano De André continuerà fino in estate... Leggi anche: Fiera dei Librai, Prosa, Maurizio Battista, De André, gin e risotto: il week-end in città Approfondimenti e contenuti Marche Teatro, le stagioni. Prosa, danza e musical: 33 titoli per 71 seratePresentati i cartelloni, si comincia a novembre con Luca Zingaretti. Il direttore Dipasquale: Lotta contro l’appiattimento civile e culturale. msn.com La nuova stagione del Teatro Manzoni all'insegna della grande Prosa... ma anche di musica e risateLa stagione di Prosa è caratterizzata dalla presenza di spettacoli afferenti alla drammaturgia contemporanea con grande attenzione anche alla qualità degli allestimenti scenografici e al cast degli ... tgcom24.mediaset.it