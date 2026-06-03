È stato pubblicato un decreto che stabilisce i requisiti per le spiagge, includendo la conformazione della spiaggia, i fondali, la presenza di bagnini e la distanza tra ombrelloni e aree di ristorazione e allattamento. La normativa tiene conto anche della sicurezza e dei servizi disponibili. La regolamentazione riguarda le caratteristiche strutturali e di sicurezza delle aree balneari, con l’obiettivo di garantire condizioni adeguate per i bagnanti, in particolare per le famiglie con bambini.

I l mare, per i più piccoli, è un regno di scoperte, castelli di sabbia e spensieratezza. Ma per i genitori la scelta della meta ideale può diventare complicata, tra bisogno di sicurezza, comodità e servizi. A semplificare la mappa delle vacanze estive arrivano, come ogni anno, le Bandiere verdi 2026: l’autorevole guida che seleziona le spiagge italiane e internazionali promosse a pieni voti dai pediatri. Lidi con il bollino di garanzia per il benessere dei bambini e la tranquillità di mamma e papà. L’elenco del 2026 conta in totale 164 spiagge ideali per le famiglie, di cui 153 si trovano in Italia. Sei le novità assolute, equamente divise tra il territorio italiano e il fascino esotico dell’Africa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra i requisiti, la conformazione della spiaggia, i fondali, la presenza dei bagnini. Ma anche la distanza tra gli ombrelloni e le aree dedicate a ristorazione e allattamento

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