Tra droni satelliti e nuove sinergie | Forlì traccia il futuro dell' aerospazio nel summit di Vigo

Durante il summit a Vigo, sono stati presentati progetti di droni e satelliti, con nuove collaborazioni tra aziende e istituzioni. Sono stati illustrati accordi per sviluppare tecnologie aerospaziali, coinvolgendo partner di diverse nazioni. Sono state mostrate dimostrazioni di dispositivi volanti e satellitari, e sono stati firmati documenti per futuri investimenti nel settore. L’evento ha coinvolto rappresentanti di vari paesi europei, con un focus sulla sinergia tra enti pubblici e privati.

Il futuro dell’aerospazio europeo fa tappa in Galizia e parla, in modo significativo, la lingua della Romagna. Nelle giornate del 20 e 21 maggio scorsi, la città spagnola di Vigo ha ospitato il meeting interregionale dei partner di Interreg Eu Mae, un’importante iniziativa internazionale promossa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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