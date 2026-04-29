Gilberto alla conquista dello spazio | I nostri sensori tra San Francisco e Forlì sono interessanti per i satelliti Nasa

Un nuovo progetto coinvolge sensori sviluppati tra San Francisco e Forlì, ritenuti utili per i satelliti della Nasa. La collaborazione tra diverse aziende ha portato alla creazione di strumenti che potrebbero essere impiegati in future missioni spaziali. La notizia arriva da fonti ufficiali e riguarda l’interesse di enti spaziali internazionali per queste tecnologie. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli tecnici o sui tempi di utilizzo.

Forlì, 29 aprile 2026 – Il futuro è nello spazio e in tutto quello che lì si trova (e troverà). Partendo da questo presupposto l’imprenditore meldolese 65enne Gilberto Romboli ha creato l’azienda Micro-Y, azienda con sede a San Francisco (il taglio del nastro è stato fatto nel febbraio dello scorso anno) e, da novembre 2025, anche a Forlì, in via Bianco da Durazzo 19. Oltre a Romboli, ceo dell’impresa, ci sono il 24enne forlivese Michele Lombardi (socio italiano nel ruolo di direttore tecnico), Robert Chevalier (socio americano che lavora in California) e l’ingegnere elettronico 24enne castrocarese Marco Farina Genghini. Un satellite prima...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gilberto alla conquista dello spazio: “I nostri sensori tra San Francisco e Forlì sono interessanti per i satelliti Nasa” Notizie correlate Leggi anche: I “meccanici dello spazio” sono italiani: D-Orbit rifornisce e ripara i satelliti in orbita Frontier – L’umanità alla conquista dello spazioDopo avervi parlato de I nostri mondi perduti, torniamo a occuparci di un nuovo titolo della collana Cherry Bomb, pubblicata da Bao Publishing e...