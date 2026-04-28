Taxi volanti e satelliti intelligenti in miniatura | il futuro dell' aerospazio prende forma a Forlì

A Forlì si stanno sviluppando due progetti innovativi nel settore aerospaziale: uno riguarda i taxi volanti, l’altro i satelliti intelligenti di piccole dimensioni. Entrambi sono finanziati dal Programma Regionale Fesr Emilia-Romagna 2021–2027 e sono realizzati da un gruppo di enti coordinati dal Ciri Aerospace dell’Università di Bologna. I progetti si concentrano rispettivamente sulla mobilità aerea e sul monitoraggio ambientale attraverso tecnologie avanzate.

Mobilità aerea e monitoraggio ambientale sono i focus dei progetti Movert e Smal-Sat, finanziati dal Programma Regionale Fesr Emilia-Romagna 2021–2027 e sviluppati da un partenariato coordinato dal Ciri Aerospace dell’Università di Bologna, che coinvolge il Ciri Meccanica Avanzata e Materiali, il.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Dragon Ball: il futuro dell’universo di Goku prende forma tra il nuovo gioco e l’anime su BeerusTra Dragon Ball Xenoverse 3 e il ritorno di Super, il franchise sembra voler fare piegare, ritornare, accelerare la storia di Goku, riavvolgendo il... Andremo in giro con i Taxi volanti? Futurare – Il mondo visto da un’altra prospettivaFuturare – Il mondo visto da un’altra prospettiva è il nuovo format de ilfattoquotidiano. Una raccolta di contenuti Si parla di: Taxi volanti e satelliti intelligenti in miniatura: il futuro dell'aerospazio prende forma a Forlì. Taxi volanti o droni taxi, taxi autonomi su strada, il cammino dalla carrozzella a cavalliTaxi volanti o droni taxi, taxi autonomi su strada. Il lungo cammino dalla carrozzella a cavalli conosce una nuova evoluzione. In Cina il primo dei droni taxi volante al mondo e stato dichiarato ... blitzquotidiano.it Milano-Roma: è gara sui taxi volantiI taxi volanti sono quasi realtà, ne abbiamo parlato già in passato, ma ora i mini elicotteri elettrici stanno per arrivare davvero. Si parte con Milano che sembra battere sul tempo la capitale, nella ... 105.net