Nel 2020, durante la pandemia, un'organizzazione ha presentato una denuncia in Procura evidenziando i rischi di criminalità, tratta e silenzi che coinvolgono i migranti. Si riferisce a un aumento delle situazioni di sfruttamento e schiavitù, con migranti spesso vittime di traffico e abusi. Le autorità sono state informate già due anni fa, ma i problemi persistono e si aggravano. La denuncia sottolinea la presenza di reti criminali attive in questo settore.

«Già nel 2020 ai tempi del Covid avevamo capito che la miccia era pronta ad esplodere ed avevamo presentato una denuncia in Procura. La strage di Amendolara ha dimostrato plasticamente la pericolosità della situazione. Purtroppo avevamo ragione». Silvano Lanciano è un sindacalista della vecchia scuola. Batte i campi di raccolta palmo a palmo. Coadiuvato dalla Flai Cgil della Sibaritide e del Pollino conosce alla perfezione i meccanismi di intermediazione illecita che infestano da decenni le campagne agrumicole a nord della Calabria. Il litorale ionico cosentino è caratterizzato storicamente da una precarietà degli equilibri criminali ‘ndranghetisti sia per la mancanza di autorevoli leadership sia per il succedersi di numerose attività repressive. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tra criminalità, tratta e silenzi i migranti diventano schiavi

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Criminalità e violenza nelle nostre strade, il problema dellimmigrazione fuori controllo

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