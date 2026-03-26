L'ONU ha approvato una risoluzione che definisce la tratta degli schiavi come il più grave crimine contro l'umanità. La decisione si basa su un testo con un forte valore simbolico, che potrebbe influenzare le politiche internazionali. Tra i paesi coinvolti, gli Stati Uniti sono stati citati come esempio di azioni e impegni legati alla lotta contro questa pratica.

Lo dice una risoluzione che ha un forte valore simbolico ma anche possibili effetti: Stati Uniti, Israele e Argentina hanno votato contro La risoluzione ha un forte valore simbolico, non è vincolante e non ha effetti concreti immediati. Incoraggia però gli stati membri delle Nazioni Unite ad avviare azioni riparative per il loro eventuale ruolo nella tratta degli schiavi: per esempio attraverso pubbliche scuse, risarcimenti, la restituzione di opere d’arte rubate durante il periodo coloniale o l’avvio di attività interne di formazione e sensibilizzazione sul colonialismo. La risoluzione è stata proposta dal Ghana ed è stata approvata da 123 paesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per l’ONU la tratta degli schiavi fu «il più grave crimine contro l’umanità»

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