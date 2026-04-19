Il Papa Leone XIV ha visitato l’Angola e ha partecipato a una preghiera presso il Santuario di Mama Muxima, uno dei luoghi di rilievo per il cattolicesimo locale. La visita si è svolta in un momento di particolare rilevanza religiosa e simbolica, attirando l’attenzione dei fedeli e delle autorità del Paese. La presenza del Papa nel santuario ha rappresentato un momento di forte significato spirituale per la comunità cattolica angolana.

Papa Leone XIV ha pregato in Angola presso il Santuario di Mama Muxima, uno dei luoghi più significativi del cattolicesimo nel Paese. Situato lungo il fiume Kwanza, a sud di Luanda, il santuario fu costruito dai colonizzatori portoghesi nel XVI secolo e divenne un punto centrale della tratta degli schiavi africani. Qui migliaia di persone ridotte in schiavitù venivano radunate e battezzate prima di essere deportate verso le Americhe. Oggi meta di pellegrinaggio, il sito conserva una memoria storica complessa, legata al ruolo della Chiesa durante il periodo coloniale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Angola, Papa Leone XIV prega nel santuario della tratta degli schiavi

Notizie correlate

Angola, Papa Leone XIV prega per le vittime delle inondazioniPapa Leone XIV prega per le vittime delle inondazioni nella provincia di Benguela dopo il suo arrivo in Angola.

Papa Leone XIV in Angola: ‘Non ho interesse a dibattere con Trump’Negli ultimi giorni si è assistito a un acceso confronto a distanza tra le dichiarazioni del presidente statunitense e gli interventi tenuti dal...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il Papa: sono in Africa per incoraggiare i cattolici, non per dibattere con Trump; Papa Leone XIV è arrivato in Angola: Non è mio interesse dibattere con Trump; L’Africa attende Leone XIV; Papa Leone XIV in Angola: un Paese ancora frammentato e una Chiesa punto di riferimento.

Papa Leone XIV è arrivato in Angola: Non è mio interesse dibattere con TrumpDopo Algeria e Camerun, il Pontefice si sta spostando verso l'Angola per la penultima tappa del suo viaggio apostolico in Africa. Leone resta nel Paese tre giorni, poi la mattina del 21 aprile partirà ... tg24.sky.it

SANTA MESSA PAPA LEONE XIV E REGINA CAELI IN ANGOLA | Costruire spazi di pace e fraternità: Gesù è con voiSanta Messa di Papa Leone XIV in Angola: diretta video streaming Rai 1 oggi 19 aprile 2026. La speranza di pace e la testimonianza di Cristo ... ilsussidiario.net

Papa Leone XIV in Angola, in 100mila alla messa a Kilamba. Folla di fedeli accoglie il pontefice - La photogallery #ANSA x.com

Durante il viaggio in Africa, Papa Leone XIV è diventato virale sui social per un momento semplice e spontaneo ad Algeri. In visita alla casa delle suore agostiniane, il Papa si è fermato davanti a un banchetto di gioielli artigianali realizzati da donne locali e facebook