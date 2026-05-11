F1 Verstappen a Le Mans con Ford Racing? Ci piacerebbe molto

Max Verstappen potrebbe partecipare alla 24 Ore di Le Mans con Ford Racing, anche se al momento non è stato ancora confermato ufficialmente. La scuderia ha dichiarato di non chiudere la porta a un coinvolgimento del pilota nel breve termine, lasciando aperta la possibilità di un suo intervento nella prossima edizione della celebre gara endurance. La notizia circola tra gli appassionati di motorsport, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui piani precisi.

Ford Racing non esclude un coinvolgimento nel breve termine di Max Verstappen nella 24 Ore Le Mans. Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Racing presente a Spa-Francorchamps per il secondo atto del FIA World Endurance Championship, lascia la porta aperta ad un possibile debutto dell’olandese anche nel Mondiale e nella leggendaria competizione francese. Il responsabile per tutte le attività sportive del brand statunitense ha affermato ai media presenti in Belgio, tra cui OA Sport, in merito all’eventuale presenza del pilota di F1 sul Circuit de la Sarthe: “Ci piacerebbe molto, ma molte cose devono allinearsi perché ciò accada. Ovviamente sarebbe incredibile per noi anche se non nel 2027.🔗 Leggi su Oasport.it

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