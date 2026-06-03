Toy Story 5 | ecco il cast italiano tra icone e nuove voci

Il cast italiano di Toy Story 5 include voci storiche e nuove. Tra le icone del doppiaggio che torneranno nei ruoli di Woody e Buzz troviamo rispettivamente due attori noti al pubblico. È stato annunciato anche il doppiaggio del personaggio misterioso di Pizza cu 'e llente?, con un'interpretazione ancora da svelare. La produzione conferma la presenza di nuove voci che arricchiranno il cast. La data di uscita e altri dettagli sul cast sono ancora in fase di definizione.

Chi interpreterà il misterioso personaggio di Pizza cu 'e llente?. Quali icone del doppiaggio torneranno nei ruoli di Woody e Buzz?. Come influenzerà la nuova comunità di giocattoli dimenticati la trama?. Perché la scelta di Sal Da Vinci è fondamentale per il film?.? In Breve Sal Da Vinci interpreta Pizza cu 'e llente, ruolo originale di Bad Bunny. Angelo Maggi e Massimo Dapporto confermati per Woody e Buzz Lightyear. Nuovi personaggi includono Lilypad con Katia Follesa e Smarty Pants con Federico Basso. Biglietti disponibili sul sito ufficiale www.toystorymovie.it per l'uscita del 18 giugno. Disney Italia svela il cast vocale di Toy Story 5 in vista dell’uscita del 18 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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TOY STORY 5 | Trailer Ufficiale | Italiano

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