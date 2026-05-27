Svelate le nuove voci italiane di Toy Story 5!

Katia Follesa, Federico Basso e Gianluca Gazzoli sono le nuove voci italiane di Toy Story 5, il film di animazione Disney e Pixar previsto in uscita nelle sale italiane il 18 giugno.

Katia Follesa, Federico Basso e Gianluca Gazzoli entrano a far parte del cast vocale italiano di Toy Story 5, l’atteso film di animazione Disney e Pixar che arriverà nelle sale italiane il 18 giugno. Katia Follesa presta la sua voce a Lilypad. Con grande disappunto dei veri giocattoli di Bonnie, il tablet intelligente a forma di rana Lilypad, è il nuovo preferito della bambina. Completamente indifferente al fatto che la sua presenza sia fonte di stress per Jessie e gli altri giocattoli, Lilypad è sempre diversi passi avanti rispetto ai giocattoli tradizionali e ha una soluzione tutta sua per aiutare Bonnie a connettersi con gli amici: chattare con loro su “The Pond”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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