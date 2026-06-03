Francesco Totti si sta preparando per colloqui con la dirigenza della Roma, segnando un passo verso un possibile ritorno nel club. L’ex capitano della squadra italiana è stato visto in occasione di una partita di Serie A, senza ulteriori dettagli ufficiali sul suo ruolo futuro. La società e Totti sono in fase di valutazione, con incontri che potrebbero portare a un accordo nei prossimi mesi.

Francesco Totti e il Possibile Ritorno alla Roma. GENOVA, ITALIA – 28 SETTEMBRE: Francesco Totti, ex capitano della Roma, si prepara al fischio d’inizio della partita di Serie A TIM tra Genoa CFC e AS Roma allo Stadio Luigi Ferraris il 28 settembre 2023 a Genova, Italia. (Foto di Simone ArvedaGetty Images) Negli ultimi giorni, si intensificano le voci su un possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma in un ruolo direttivo.Tramite aggiornamenti diffusi, si apprende che nei prossimi giorni ci sarà un incontro cruciale riguardo alla potenziale nomina dell’icona giallorossa. Un Ruolo Attivo per Totti nella Direzione della Roma. La possibilità di un ritorno di Totti alla Roma è stata al centro delle discussioni durante gran parte della stagione 2025-26. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Totti e Roma pronti per colloqui decisivi: ritorno in dirigenza sempre più vicino.

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